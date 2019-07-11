2019-07-11T21:19:09+03:00
Происшествия

С моста Саратов – Энгельс спрыгнул мужчина и уплыл

Для его поисков выезжали водолазы
Екатерина Семенова
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С саратовского моста вечером 11 июля спрыгнул мужчина.

Как сообщил специальный корреспондент «КП-Саратов», около шести вечера гражданин прыгнул в воду между 2 и 3-й опорами.

На место выехали водолазы, которые обследовали Волгу, но не смогли найти потерпевшего. Впоследствии очевидцы рассказали, что мужчина не утонул. Напротив, он поплыл к Саратову, где его ждали знакомые. Мужчина выбрался на берег и ушел.

ИСТОЧНИК KP.RU

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