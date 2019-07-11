2019-07-11T16:48:57+03:00
Происшествия

Жительница Вольска отработает оскорбление стража порядка

Она не захотела показывать паспорт
Дарья Вострикова
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Суд признал 30-летнюю жительницу Вольска виновной в публичном оскорблении представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей.

Как сообщили «КП-Саратов» в областной прокуратуре, 25 мая пьяная женщина шла по улице города, где ее остановили сотрудники Росгвардии и потребовали паспорт. В ответ на это гражданка начала выражаться нецензурной бранью.

Ее отправили на 160 часов исправительных работ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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