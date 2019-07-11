Жительница Вольска отработает оскорбление стража порядка
Она не захотела показывать паспорт
Изменить размер текста:
Суд признал 30-летнюю жительницу Вольска виновной в публичном оскорблении представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей.
Как сообщили «КП-Саратов» в областной прокуратуре, 25 мая пьяная женщина шла по улице города, где ее остановили сотрудники Росгвардии и потребовали паспорт. В ответ на это гражданка начала выражаться нецензурной бранью.
Ее отправили на 160 часов исправительных работ.
ИСТОЧНИК KP.RU