В Саратове установят Доску почета за 6,5 млн рублей
Она будет цвета слоновой кости
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Сегодня, 11 июля, на сайте госзакупок учреждение «Эксплуатация и обслуживание зданий» объявило аукцион на Доску почета Саратовской области. За работы заплатят 6,5 млн рублей из регионального бюджета.
Кто именно выполнит работы за месяц, как прописано в условиях конкурса, будут решать 24 июля.
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Новая Доска почета будет выполнена из гранита цвета слоновой кости с золотыми краями. На лицевой части постамента разместят 28 портретов, которые оформят подсветкой. Также в темное время суток должно быть отчетливо видно герб региона и буквы.
На работы установлена гарантия — ровно год.
ИСТОЧНИК KP.RU