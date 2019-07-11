В Саратове установят Доску почета за 6,5 млн рублей

СЕГОДНЯ 16:39 2019-07-11T16:47:46+03:00

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Сегодня, 11 июля, на сайте госзакупок учреждение «Эксплуатация и обслуживание зданий» объявило аукцион на Доску почета Саратовской области. За работы заплатят 6,5 млн рублей из регионального бюджета.

Кто именно выполнит работы за месяц, как прописано в условиях конкурса, будут решать 24 июля.

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Новая Доска почета будет выполнена из гранита цвета слоновой кости с золотыми краями. На лицевой части постамента разместят 28 портретов, которые оформят подсветкой. Также в темное время суток должно быть отчетливо видно герб региона и буквы.

На работы установлена гарантия — ровно год.

ИСТОЧНИК KP.RU