Жители дома на Новоузенской подпирают опасные потолки и стены балками

СЕГОДНЯ 15:48 2019-07-11T16:39:03+03:00

Они опасаются за свою жизнь

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Жильцы дома №220 по улице Новоузенская бьют тревогу.

В редакцию «КП-Саратов» обратился местный житель, который рассказал, что приходится существовать в опасных условиях.

По его словам, жильцы подпирают потолки и стены деревянными балками, чтобы те не провалились.

Фото очевидца

Сайт dom.mingkh.ru сообщает, что дом построен в 1966 году и не признан аварийным. Капитальный ремонт несущих конструкций запланирован на 2025 год. Однако, по словам обратившегося саратовца, дом все же признавался аварийный и якобы жильцов должны были переселить до конца июня.

ИСТОЧНИК KP.RU