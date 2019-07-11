2019-07-11T09:47:39+03:00
Происшествия

В Саратове из ТЦ «Триумф Молл» парень украл футболки и шорты

На него завели уголовное дело
Дарья Вострикова
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Вчера, 10 июля, полиция Кировского района раскрыла кражу из ТЦ «Триумф Молл».

Как сообщили «КП-Саратов» в городском ГУВД, по словам 23-летней администратора одного из магазинов, 6 июня кто-то зашел в торговую точку и с 11:50 до 12:10 успел унести двое шорт и футболок общей стоимостью более 3,5 тыс. рублей.

По подозрению в краже задержан 19-летний парень, который уже успел побывать на исправительных работах. Он во всем признался.

На него завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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