В Саратове из ТЦ «Триумф Молл» парень украл футболки и шорты

СЕГОДНЯ 09:47 2019-07-11T09:47:39+03:00

Изменить размер текста: A A

Вчера, 10 июля, полиция Кировского района раскрыла кражу из ТЦ «Триумф Молл».

Как сообщили «КП-Саратов» в городском ГУВД, по словам 23-летней администратора одного из магазинов, 6 июня кто-то зашел в торговую точку и с 11:50 до 12:10 успел унести двое шорт и футболок общей стоимостью более 3,5 тыс. рублей.

По подозрению в краже задержан 19-летний парень, который уже успел побывать на исправительных работах. Он во всем признался.

На него завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU