2019-07-11T08:43:42+03:00
Общество

Петербургский тракторный завод обеспечит саратовских фермеров техникой

Соответствующее соглашение подписано на Всероссийском дне поля
Екатерина Семенова
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Министерство сельского хозяйства Саратовской области подписало соглашение с Петербургским тракторным заводом.

Как сообщили «КП-Саратов» в Минсельхозе, в договоре предусмотрено обеспечение саратовских аграриев техникой.

Представители АО «Петербургский тракторный завод» оценят потребность и предпочтения саратовских фермеров в сельхозтехнике, а также требования к сервисному обслуживанию.

Церемония подписания состоялась в рамках Всероссийского дня поля в Ленинградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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