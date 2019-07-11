Петербургский тракторный завод обеспечит саратовских фермеров техникой
Соответствующее соглашение подписано на Всероссийском дне поля
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Министерство сельского хозяйства Саратовской области подписало соглашение с Петербургским тракторным заводом.
Как сообщили «КП-Саратов» в Минсельхозе, в договоре предусмотрено обеспечение саратовских аграриев техникой.
Представители АО «Петербургский тракторный завод» оценят потребность и предпочтения саратовских фермеров в сельхозтехнике, а также требования к сервисному обслуживанию.
Церемония подписания состоялась в рамках Всероссийского дня поля в Ленинградской области.
ИСТОЧНИК KP.RU