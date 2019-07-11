2019-07-11T08:41:58+03:00
Происшествия

В Саратове женщина попросила алкоголя после убийства сожителя за упрек в кокетстве

Ее будут судить
Дарья Вострикова
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Уголовное дело в отношении 48-летней рецидивистки из Ленинского района Саратова по обвинению в убийстве подошло к концу.

Как сообщили «КП-Саратов» в региональном СК, по версии следствия, вечером 26 мая женщина сидела со своим 35-летним сожителем и подругой в коммуналке на улице Измайлова. Мужчина прилег на диван и начал обвинять свою возлюбленную в легкомысленном поведении и отношениях с другими представителями сильного пола.

Рассвирепевшая рецидивистка обиделась, взяла нож и ткнула обидчика в грудь, из-за чего тот умер.

Гражданка попросила подругу принести еще спиртного. В это время соседи увидели окровавленное тело и вызвали медиков.

Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, смерть 35-летнего мужчины наступила в результате колото-резаного ранения груди.

Обвиняемую заключили под стражу, она полностью признала свою вину.

Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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