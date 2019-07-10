За неуплату штрафа в 7 тыс. рублей саратовец получил 120 часов работ
Мужчина был осужден за оскорбление власти
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В Саратове мужчине придется провести 120 часов на обязательных работах за неуплату штрафа.
- Гражданин был осужден за оскорбление представителя власти и должен был выплатить 7 тыс. рублей. Однако он не стал этого делать даже после предупреждения, — сообщили «КП-Саратов» в УФССП региона.
В связи с этим пристав предложил суду заменить наказание. Теперь мужчина вместо выплаты денег направлен на 120 часов обязательных работ.
ИСТОЧНИК KP.RU