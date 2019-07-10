Убийца табуретом из Ртищева получил восемь лет строгого режима

СЕГОДНЯ 10:55 2019-07-10T11:11:50+03:00

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В Ртищеве Саратовской области вынесен приговор мужчине, обвиняемому в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, что повлекло смерть потерпевшего.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, 54-летний мужчина был приговорен к восьми годам в колонии строгого режима.

18 марта в поселке Правда Ртищевского района 54-летний мужчина пришел к 70-летнему односельчанину. Они распивали спиртное, и во время застолья гость припомнил хозяину старые обиды. Он схватил табурет и дважды ударил пенсионера по голове. После этого он убежал.

На шум пришли соседи, которым раненый гражданин успел рассказать о случившемся и кто на него напал. Врачи госпитализировали его, но он скончался в больнице 8 апреля.

Судмедэкспертиза установила, что смерть наступила от тупой травмы головы с кровоизлиянием под оболочки и с ушибом головного мозга.

Злоумышленник признал свою вину. Его приговорили к восьми годам в колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU