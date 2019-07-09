В Балаково «Ока» не смогла заехать в обувной магазин

СЕГОДНЯ 16:29 2019-07-09T16:29:55+03:00

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Сегодня, 9 июля, в паблике «На дорогах Балаково | #CAR64» соцсети «ВКонтакте» местный житель Александр Кочнев опубликовал снимок необычный аварии.

На фотографии отчетливо видно черную «Оку», которая накоренилась на бок по прямому соседству с белой газелью. Создается впечатление, что легковушка очень хотела попасть в ТЦ «Лимон», у входа в который все произошло, но у нее не вышло.

Снимок вызвал неподдельный интерес у местных жителей.

- Машина не смогла устоять от очарования микроавтобуса и упала к его колёсам. Прям навзничь! — прокомментировала пользователь соцсети Любовь Чикунова.

- Девушка попросила припарковаться ближе, а то сумки тащить далеко, — вторил ей Евгений Грибанцев.

ИСТОЧНИК KP.RU