В Балаково «Ока» не смогла заехать в обувной магазин
Сегодня, 9 июля, в паблике «На дорогах Балаково | #CAR64» соцсети «ВКонтакте» местный житель Александр Кочнев опубликовал снимок необычный аварии.
На фотографии отчетливо видно черную «Оку», которая накоренилась на бок по прямому соседству с белой газелью. Создается впечатление, что легковушка очень хотела попасть в ТЦ «Лимон», у входа в который все произошло, но у нее не вышло.
Снимок вызвал неподдельный интерес у местных жителей.
- Машина не смогла устоять от очарования микроавтобуса и упала к его колёсам. Прям навзничь! — прокомментировала пользователь соцсети Любовь Чикунова.
- Девушка попросила припарковаться ближе, а то сумки тащить далеко, — вторил ей Евгений Грибанцев.
ИСТОЧНИК KP.RU