В Саратове открылась выставка книг-юбиляров

СЕГОДНЯ 16:21 2019-07-09T16:21:34+03:00

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В Саратове до 25 мая в центральной городской библиотеке пройдет выставка «Книги-юбиляры».

Как сообщили «КП-Саратов» в мэрии, представлены издания «По родному краю» и «Путешествие по берегам морей, которых никто никогда не видел», фотографии и рисунки известного саратовского краеведа, автора и ведущего телепрограммы «Не за тридевять земель» Дмитрия Худякова.

Мероприятия подготовили сотрудники учреждения вместе с редактором информационно-краеведческого центра «Не за тридевять земель» Владимиром Федосеевым.

ИСТОЧНИК KP.RU