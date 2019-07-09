В Саратове открылась выставка книг-юбиляров
В центральной городской библиотеке
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В Саратове до 25 мая в центральной городской библиотеке пройдет выставка «Книги-юбиляры».
Как сообщили «КП-Саратов» в мэрии, представлены издания «По родному краю» и «Путешествие по берегам морей, которых никто никогда не видел», фотографии и рисунки известного саратовского краеведа, автора и ведущего телепрограммы «Не за тридевять земель» Дмитрия Худякова.
Мероприятия подготовили сотрудники учреждения вместе с редактором информационно-краеведческого центра «Не за тридевять земель» Владимиром Федосеевым.
ИСТОЧНИК KP.RU