Под Саратовом для поисков уплывшего мужчины по тревоге были подняты спасатели

СЕГОДНЯ 12:42 2019-07-09T13:26:17+03:00

Его обнаружили через несколько часов купающимся в Волге

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В Марксовском районе Саратовской области очевидцы вызвали спасателей для поиска мужчины.

Как сообщили «КП-Саратов» в облспасе, инцидент произошел на турбазе «Березка», в 13 км от Маркса вверх по Волге.

Фото Саратовской областной службы спасения

Около 10:30 утра 58-летний мужчина ушел купаться и не вернулся. При этом его обувь осталась на берегу.

Спасатели отправились на катере на поиски пропавшего. Оказалось, что он переплыл на один из островов. Его нашли плывущим в километре от берега и доставили обратно на турбазу.

Фото Саратовской областной службы спасения

ИСТОЧНИК KP.RU