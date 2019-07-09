Под Саратовом для поисков уплывшего мужчины по тревоге были подняты спасатели
Его обнаружили через несколько часов купающимся в Волге
Фото Саратовской областной службы спасения
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В Марксовском районе Саратовской области очевидцы вызвали спасателей для поиска мужчины.
Как сообщили «КП-Саратов» в облспасе, инцидент произошел на турбазе «Березка», в 13 км от Маркса вверх по Волге.
Фото Саратовской областной службы спасения
Около 10:30 утра 58-летний мужчина ушел купаться и не вернулся. При этом его обувь осталась на берегу.
Спасатели отправились на катере на поиски пропавшего. Оказалось, что он переплыл на один из островов. Его нашли плывущим в километре от берега и доставили обратно на турбазу.
Фото Саратовской областной службы спасения
ИСТОЧНИК KP.RU