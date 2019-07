В Саратовской области появятся заграничные семена

СЕГОДНЯ 12:28 2019-07-09T13:22:46+03:00

В Саратовской области могут появиться саженцы из Италии и Франции.

Управление Россельхознадзора разрешило ввоз из питомников страны любви VILMORIN SA (Route du Manoir, 49250 La Menitre, France), Astera Seed S.A.S. (Le Bayle, 11270 Lasserre De Prouilhe, France), HM. Clause (Rue Louis Saillant – Z.I. La Motte – BR 83-26802, Portes – les – Valence, France), FRASEM (Lieu dit Fresne F – 28200 Lutz en Dunois, France).

Как рассказали «КП-Саратов» в ведомстве, такая возможность появится у заводчиков Consorzio SATIVA Societa Cooperativa Agricola (Via Calcinaro, 2425, 47521, Cesena FC, Italy), Farao di Renato Faraone Mennella (Via Sarno Striano 109-84087 Sarno (SA) Italy) и SUBA SEEDS Company S.P.A. (Via Emilia, 1810, 47020 Longiano FC, Italy) из Италии.

Как рассказали «КП-Саратов» в ведомстве, решение о ввозе каждой партии будет приниматься после экспертизы продукции в лаборатории.

