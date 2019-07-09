В Саратове рецидивист украл батареи из нескольких подъездов
Мужчину задержали
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Вчера, 8 июля, полиция Кировского района раскрыла кражу.
Как сообщили «КП-Саратов» в городском ГУВД, 24 июня в отдел обратилась 38-летняя управляющая одной из УК с заявлением о краже.
Неизвестные унесли с лестничных площадок подъездов на улице Лисина 14 радиаторов отопления, в каждом из которых было по несколько секций.Сумма ущерба составила 17 тыс. рублей.
По подозрению в краже задержан 37-летний рецидивист, часть похищенного у него забрали, а самого мужчину поместили под подписку о невыезде — ждать решения уголовного дела.
ИСТОЧНИК KP.RU