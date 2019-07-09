В Энгельсе мужчина украл у возлюбленной деньги и потратил их на спиртное

СЕГОДНЯ 09:20 2019-07-09T10:12:45+03:00

На него завели уголовное дело

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Вчера, 8 июля, полиция Энгельсского района раскрыла кражу у 45-летней гражданки.

Как сообщили «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, женщина обнаружила, что у нее пропало 20 тыс. рублей.

В отдел по подозрению в совершении преступления доставлен ее 41-летний сожитель.

Он признался, что потратил деньги на алкоголь и еду.

На мужчину завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU