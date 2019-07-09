В Энгельсе мужчина украл у возлюбленной деньги и потратил их на спиртное
На него завели уголовное дело
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Вчера, 8 июля, полиция Энгельсского района раскрыла кражу у 45-летней гражданки.
Как сообщили «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, женщина обнаружила, что у нее пропало 20 тыс. рублей.
В отдел по подозрению в совершении преступления доставлен ее 41-летний сожитель.
Он признался, что потратил деньги на алкоголь и еду.
На мужчину завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU