Женщина выпала с шестого этажа дома в Саратове

СЕГОДНЯ 05:45 2019-07-09T05:45:55+03:00

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В Кировском районе Саратова с шестого этажа многоэтажки сегодня ночью, 9 июля, выпала женщина.

Как сообщил «КП-Саратов» спецкорреспондент, ЧП случилось на улице Лисина, 6.

В результате падения женщина получила несовместимые с жизнью травмы и скончалась до приезда медиков. Реаниматологи облспаса констатировали смерть.

На месте ЧП работали также сотрудники полиции и следственного комитета. Личность погибшей выясняется.

ИСТОЧНИК KP.RU