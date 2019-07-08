2019-07-08T11:19:49+03:00
Происшествия

В Саратовской области мужчина из мести обвинил односельчанина в грабеже

На следующее утро он протрезвел и признался, что соврал
Екатерина Семенова
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В Базарном Карабулаке Саратовской области вынесен приговор жителю села Алексеевка.

Как сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре, 25-летний мужчина был осужден за ложный донос.

2 апреля гражданин ехал в машине со своими знакомыми. Между ним и 30-летним односельчанином завязалась ссора. Оба вышли из автомобиля и продолжили выяснять отношения на обочине. Оппонент ударил подсудимого ногой, а тот сбежал домой, выронив телефон Honor. Вечером он написал заявление в полицию, что обидчик похитил у него мобильник, то есть фактически обвинил в грабеже.

На следующий день, протрезвев, мужчина передумал и заявил правоохранителям, что оговорил знакомого.

Суд оштрафовал его на 5 тыс. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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