В Саратове у вокзала приставы арестовали имущество у четырех должников
Исполнено более 30 производств
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Судебные приставы и представители ЛУ МВД на транспорте Саратова провели совместное мероприятие в рамках акции «Должник».
Как сообщили «КП-Саратов» в областном УФССП, у железнодорожного вокзала сотрудники ведомств проверили жителей и гостей региона на наличие задолженностей, а также напомнили о необходимости своевременного их погашать.
В ходе рейда четыре неплательщика остались без имущества, 14 получили требования об исполнении. Всего более 30 производств окончилось фактическим исполнением.
Гражданам вручали листовки с памятками о порядке и всех возможных способах оплаты с помощью терминалов и приложений.
ИСТОЧНИК KP.RU