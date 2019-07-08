2019-07-08T11:16:59+03:00
Происшествия

В Саратове у вокзала приставы арестовали имущество у четырех должников

Исполнено более 30 производств
Дарья Вострикова
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Судебные приставы и представители ЛУ МВД на транспорте Саратова провели совместное мероприятие в рамках акции «Должник».

Как сообщили «КП-Саратов» в областном УФССП, у железнодорожного вокзала сотрудники ведомств проверили жителей и гостей региона на наличие задолженностей, а также напомнили о необходимости своевременного их погашать.

В ходе рейда четыре неплательщика остались без имущества, 14 получили требования об исполнении. Всего более 30 производств окончилось фактическим исполнением.

Гражданам вручали листовки с памятками о порядке и всех возможных способах оплаты с помощью терминалов и приложений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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