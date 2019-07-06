Балаковца госпитализировали в тяжелом состоянии после падения с крыши дома
Инцидент произошел сегодня днем
Фото из соцсетей
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В Балакове с крыши пятиэтажки на улице Комарова, 124 сегодня, 6 июля, упал мужчина.
- Мужчина упал с крыши пятиэтажки. На крыше был кто то еще, но он куда то пропал, — написали очевидцы в группе «Типичный Балаково!» соцсети «ВКонтакте».
Также свидетели отметили, что это случилось около двух часов дня.
Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве здравоохранения Саратовской области, пострадавшего госпитализировала «скорая помощь» в тяжелом состоянии с сочетанной травмой.
ИСТОЧНИК KP.RU