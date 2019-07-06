В Самойловке вор украл велосипед

СЕГОДНЯ 09:33 2019-07-06T09:34:09+03:00

Изменить размер текста: A A

В Самойловке полиция вчера, 5 июля, нашла похитителя велосипеда.

- Потерпевший — 36-летний мужчина — обратился к правоохранителям в тот же день и рассказал, что в период с 17:00 до 18:40 от подъезда дома по улице Чапаева кто-то украл велосипед его дочери, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД по Саратовской области.

Полиция нашла предполагаемого похитителя. Им оказался 30-летний местный житель, ранее судимый за кражу. У него изъяли похищенный транспорт, проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU