2019-07-06T08:18:12+03:00
Происшествия

Юная пассажирка «Ларгуса» пострадала в ДТП в Вольске

Столкнулись отечественное авто и иномарка
Ольга Симонова
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Вольске Саратовской области вчера днем, 5 июля, случилось ДТП с участием иномарки и отечественного авто.

- В 15:45 у дома №37/39 по Красногвардейской улице столкнулись «Лада Ларгус» с 63-летним мужчиной за рулем и SsangYong Actyon, которым управляла 50-летняя женщина, — сообщили «КП-Саратов» в ОГИБДД МО МВД России «Вольский».

В результате аварии пострадал водитель отечественного авто и две его пассажирки — 16 и 20 лет. Последнюю госпитализировали, а более юную — отправили лечиться амбулаторно.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Проспект Строителей в Саратове до ночи остался без воды
В Марксе бомж украл у старушки двух коз
Массовое ДТП на Вольском тракте. Подробности
Из пруда Старый под Саратовом очевидцы вытащили утопленника
Саратовскую область в субботу ожидает жара
В массовом ДТП на Вольском тракте пострадали шесть человек
В центре Саратова неадекватный мужчина выпал из окна 5 этажа
В Елочках под Энгельсом сгорела деревянная баня
Регоператор: Инвестиции в закупку контейнеров для ТКО превысили 250 млн рублей
Панков: Партбилет — для того, чтобы всегда и во всем помогать людям
В Саратове «Бобкэт» пропахал голову работнику
В Саратове иномарка врезалась в машину ДПС с маячками
В 2019 году в Саратовскую область не пустили 1,4 млн тонн зараженной продукции
Следователи выяснят кто виновен в гибели трех рабочих в Петровске
Рецидивистка из Саратова обокрала подругу
Житель Энгельса обокрал цветочный магазин
Лже-подруга выманила у жительницы Турковского района 15 тыс. рублей
В Саратове пройдут четыре сельхозярмарки
Саратовские школьники узнали свои результаты по трем предметам ЕГЭ
Саратовцам напомнили об опасности мышиной лихорадки
В Саратовской области прокуратура нашла сайты со способами установки волчьих капканов
В Саратовской области обнаружили зараженные нектарины
В Энгельсском районе стало больше многодетных семей
У саратовской фирмы отсудили деньги за некачественный диван
В Саратове ожидается высокая пожароопасность
Саратовских производителей некачественного сыра и молока оштрафовали на 650 тыс. рублей
Саратовец сбил на машине дорожного инспектора и отправился в колонию