Юная пассажирка «Ларгуса» пострадала в ДТП в Вольске

СЕГОДНЯ 08:18 2019-07-06T08:18:12+03:00

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В Вольске Саратовской области вчера днем, 5 июля, случилось ДТП с участием иномарки и отечественного авто.

- В 15:45 у дома №37/39 по Красногвардейской улице столкнулись «Лада Ларгус» с 63-летним мужчиной за рулем и SsangYong Actyon, которым управляла 50-летняя женщина, — сообщили «КП-Саратов» в ОГИБДД МО МВД России «Вольский».

В результате аварии пострадал водитель отечественного авто и две его пассажирки — 16 и 20 лет. Последнюю госпитализировали, а более юную — отправили лечиться амбулаторно.

ИСТОЧНИК KP.RU