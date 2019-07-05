Следователи выяснят кто виновен в гибели трех рабочих в Петровске
Они умерли в канализации
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Следователями СК возбуждено уголовное дело по факту гибели троих рабочих в Петровске.
Как сообщили «КП-Саратов» в региональном СК, по версии следствия утром 4 июля мужчины работали в камере канализационной насосной станции № 2 МУП «Петровское ЖКХ». И-за нарушений требований охраны труда и техники безопасности мужчины умерли.
По предварительной версии все они отравились скопившимися газами.
Следствие продолжается, проводится судебно-медицинское исследование.
В МУП «Петровское ЖКХ» истребована необходимая документация.
ИСТОЧНИК KP.RU