2019-07-05T13:18:45+03:00
Происшествия

Следователи выяснят кто виновен в гибели трех рабочих в Петровске

Они умерли в канализации
Дарья Вострикова
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Следователями СК возбуждено уголовное дело по факту гибели троих рабочих в Петровске.

Как сообщили «КП-Саратов» в региональном СК, по версии следствия утром 4 июля мужчины работали в камере канализационной насосной станции № 2 МУП «Петровское ЖКХ». И-за нарушений требований охраны труда и техники безопасности мужчины умерли.

По предварительной версии все они отравились скопившимися газами.

Следствие продолжается, проводится судебно-медицинское исследование.

В МУП «Петровское ЖКХ» истребована необходимая документация.

ИСТОЧНИК KP.RU

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