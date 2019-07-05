2019-07-05T12:58:43+03:00
Происшествия

Лже-подруга выманила у жительницы Турковского района 15 тыс. рублей

Настоящая знакомая ничего не просила
Дарья Вострикова
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В Турковском районе в полицию обратилась 18-летняя девушка и сообщила, что стала жертвой мошенников.

Как сообщили «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, она была в селе Студеновка у своих родителей.

Ей пришло в соцсетях сообщение от подруги из Санкт-Петербурга с просьбой перевести деньги. Девушка перечислила 15 тыс. рублей, однако позже выяснилось, что настоящая знакомая ничего не отправляла.

По факту проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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