В Саратове вор украл ключи ради техники, денег и алкоголя из чужой квартиры
Мужчина задержан
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Вчера, 4 июля, полиция Заводского района раскрыла кражу у 67-летней жительницы квартиры на улице Южно-зеленая.
Как сообщили «КП-Саратов» в городском ГУВД, 20 июня неизвестный подобрал ключи,которые ранее пропали из «Нивы» пенсионерки, попал внутрь и забрал ноутбук, шампанское, водку и деньги.
По подозрению в краже задержан 28-летний рецидивист. При обыске у него изъяли два сотовых телефона, компьютерную мышь, туалетную воду, ключи и кепк.
На гражданина завели уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU