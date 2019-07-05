В Саратове вор украл ключи ради техники, денег и алкоголя из чужой квартиры

СЕГОДНЯ 11:09 2019-07-05T11:09:37+03:00

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Вчера, 4 июля, полиция Заводского района раскрыла кражу у 67-летней жительницы квартиры на улице Южно-зеленая.

Как сообщили «КП-Саратов» в городском ГУВД, 20 июня неизвестный подобрал ключи,которые ранее пропали из «Нивы» пенсионерки, попал внутрь и забрал ноутбук, шампанское, водку и деньги.

По подозрению в краже задержан 28-летний рецидивист. При обыске у него изъяли два сотовых телефона, компьютерную мышь, туалетную воду, ключи и кепк.

На гражданина завели уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU