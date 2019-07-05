В Балакове подросток украл велосипед
На него завели уголовное дело
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Вчера, 4 июля, полиция Балаковского района раскрыла кражу велосипеда.
Как сообщили «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, по словам 33-летнего местного жителя, 6 июня, около 20:00, неизвестные похитили его велосипед, припаркованный у дома №1 по улице Титова.
Предполагаемого преступника задержали. Ни разу не судимый 16-летний юноша признался в содеянном, на него завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU