Больше всего в Саратовской области зарабатывают финансисты, страховщики и добытчики

СЕГОДНЯ 14:33 2019-07-04T14:49:00+03:00

Их доход в месяц превысил отметку в 41 тыс. рублей

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Названы самые прибыльные профессии Саратовской области за 2018 год.

Как сообщили «КП-Саратов» в Саратовстате, выгоднее всего заниматься добычей полезных ископаемых, финансовой и страховой деятельностью. За месяц в этих сферах можно получить почти 42 тыс. рублей.

Чуть уступают им энергетики, государственные управленцы, связисты и профессора. Их доход колеблется от 35 до 37 тыс. рублей.

Меньше повезло врачам — они получают почти 27 тыс. рублей в месяц, учителям с зарплатой в 22 тыс. рублей, деятелям культуры и спорта — 25 тыс. рублей.

Последние строчки списка занимают фермеры, строители, оптовые торговцы, администраторы и специалисты по работе с недвижимостью. Представители этих профессий не получают даже 19 тыс. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU