Больше всего в Саратовской области зарабатывают финансисты, страховщики и добытчики
Названы самые прибыльные профессии Саратовской области за 2018 год.
Как сообщили «КП-Саратов» в Саратовстате, выгоднее всего заниматься добычей полезных ископаемых, финансовой и страховой деятельностью. За месяц в этих сферах можно получить почти 42 тыс. рублей.
Чуть уступают им энергетики, государственные управленцы, связисты и профессора. Их доход колеблется от 35 до 37 тыс. рублей.
Меньше повезло врачам — они получают почти 27 тыс. рублей в месяц, учителям с зарплатой в 22 тыс. рублей, деятелям культуры и спорта — 25 тыс. рублей.
Последние строчки списка занимают фермеры, строители, оптовые торговцы, администраторы и специалисты по работе с недвижимостью. Представители этих профессий не получают даже 19 тыс. рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU