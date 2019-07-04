В центре Саратова у подростка в школе украли телефон

СЕГОДНЯ 09:07 2019-07-04T09:21:26+03:00

Изменить размер текста: A A

Полиция Фрунзенского района раскрыла кражу у 17-летней девушки.

Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, по словам 46-летнего кардиолога — ее матери, 20 мая кто-то унес сотовый телефон ребенка марки LG со стула, который стоял у входа в актовый зал в школе на Шелковичной улице.

По подозрению в совершении преступления задержан 28-летний рецидивист. Он признался, что взял чужой гаджет и продал его кому-то на Сенном рынке за 1 тыс. рублей.

На него завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU