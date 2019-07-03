В Саратове на пожаре мужчину и женщину покусала собака
Полыхало здание
Изменить размер текста:
Сегодня, 3 июля, в Октябрьском поселке Саратова на 2-й Поперечной улице, 51 загорелся одноэтажный жилой дом.
Как рассказал специальный корреспондент «КП-Саратов», огонь начался на кровле, а потом перекинулся внутрь здания.
На месте работали три пожарных расчета.
В результате возгорания никто не пострадал, однако на месте ЧП была собака, которая укусила мужчину и женщину.
Им оказали помощь врачи, решается вопрос о госпитализации.
Пожар локализован, на месте работают огнеборцы, медики, полицейские. Обстоятельства произошедшего выясняются.
ИСТОЧНИК KP.RU