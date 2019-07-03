В Саратове на пожаре мужчину и женщину покусала собака

СЕГОДНЯ 16:23 2019-07-03T17:47:13+03:00

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Сегодня, 3 июля, в Октябрьском поселке Саратова на 2-й Поперечной улице, 51 загорелся одноэтажный жилой дом.

Как рассказал специальный корреспондент «КП-Саратов», огонь начался на кровле, а потом перекинулся внутрь здания.

На месте работали три пожарных расчета.

В результате возгорания никто не пострадал, однако на месте ЧП была собака, которая укусила мужчину и женщину.

Им оказали помощь врачи, решается вопрос о госпитализации.

Пожар локализован, на месте работают огнеборцы, медики, полицейские. Обстоятельства произошедшего выясняются.

ИСТОЧНИК KP.RU