В Энгельсе мужчину оштрафовали за угоревших в его бане людей

СЕГОДНЯ 14:53 2019-07-03T14:53:45+03:00

Помещение было сделано из быстро сгораемых материалов, а печь автоматически не выключалась

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В Энгельсе оштрафовали 33-летнего местного жителя. Его обвиняли в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

- Мужчина организовал в городе баню и пускал туда посетителей. Однако само помещение было сделано с использованием быстро сгораемых материалов, а печь автоматически не выключалась, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона.

Так, в ночь с 13 на 14 октября 2018 года туда пришла компания парней, но из-за неправильной эксплуатации печи произошел ее перекал. Начался пожар.

Три человека выбежали, а еще троих без сознания нашли пожарные. После пострадавшие были госпитализированы.

Владелец бани признал свою вину. В отношении него прекратили уголовное дело и выписали судебный штраф в размере 10 тыс. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU