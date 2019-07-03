В Энгельсе мужчину оштрафовали за угоревших в его бане людей
В Энгельсе оштрафовали 33-летнего местного жителя. Его обвиняли в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
- Мужчина организовал в городе баню и пускал туда посетителей. Однако само помещение было сделано с использованием быстро сгораемых материалов, а печь автоматически не выключалась, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона.
Так, в ночь с 13 на 14 октября 2018 года туда пришла компания парней, но из-за неправильной эксплуатации печи произошел ее перекал. Начался пожар.
Три человека выбежали, а еще троих без сознания нашли пожарные. После пострадавшие были госпитализированы.
Владелец бани признал свою вину. В отношении него прекратили уголовное дело и выписали судебный штраф в размере 10 тыс. рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU