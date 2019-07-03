2019-07-03T12:46:38+03:00
Происшествия

В Саратове пенсионер вымогал у бизнесмена 13,2 млн рублей

На злоумышленника завели дело
Дарья Вострикова
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Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 70-летнего саратовца. Его обвиняют в вымогательстве.

Как рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре, мужчина с еще тремя людьми требовал от гражданина передать ему 13,2 млн рублей. Эти деньги — якобы долг, который образовался во время ведения совместного бизнеса по поставке фруктов.

Обвиняемый с товарищами подстерегали свою жертву в Саратове, высказывали ей угрозе насилия, а иногда и применяли.

Злоумышленник не признал свою вину. По его мнению, 13,2 млн — это займ потерпевшему, который тот не отдает.

Сейчас пенсионер находится под домашним арестом, уголовное дело в отношении него рассмотрит Октябрьский районный суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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