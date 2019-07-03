В Саратове пенсионер вымогал у бизнесмена 13,2 млн рублей
Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 70-летнего саратовца. Его обвиняют в вымогательстве.
Как рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре, мужчина с еще тремя людьми требовал от гражданина передать ему 13,2 млн рублей. Эти деньги — якобы долг, который образовался во время ведения совместного бизнеса по поставке фруктов.
Обвиняемый с товарищами подстерегали свою жертву в Саратове, высказывали ей угрозе насилия, а иногда и применяли.
Злоумышленник не признал свою вину. По его мнению, 13,2 млн — это займ потерпевшему, который тот не отдает.
Сейчас пенсионер находится под домашним арестом, уголовное дело в отношении него рассмотрит Октябрьский районный суд.
ИСТОЧНИК KP.RU