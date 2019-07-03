В Энгельсе рецидивист ограбил гражданина через окно

СЕГОДНЯ 09:28 2019-07-03T09:47:24+03:00

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Вчера, 2 июля, полиция Энгельсского района раскрыла кражу у 34-летнего гражданина.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, по словам заявителя, с 27 по 29 июня кто-то залез в окно его квартиры на Ленинградской улице.

Из жилища пропали телевизор, СВЧ-печь, электродрель, утюг, вентилятор.

Выяснилось, что все, кроме телевизора, вор сдал в ломбард.

По подозрению в краже задержан 44-летний рецидивист, у него изъяли СВЧ-печь и вентилятор.

В отношении гражданина возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU