Рецидивист из Набережных Челнов и подросток украли велосипеды в Саратове

СЕГОДНЯ 09:00 2019-07-03T09:00:19+03:00

В отношении них возбудили уголовное дело

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В Саратове полиция вчера, 2 июля, нашла подозреваемых в краже велосипедов Stern и GT.

- Их поймали при попытке сбыть транспорт в комиссионный магазин на улице Советская, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД области.

Оказалось, что воровством занялись 40-летний рецидивист из Набережных Челнов и 17-летний парень из Саратова.

Отмечается, что велосипед GT они украли от спортклуба в ТЦ «Навигатор».

В отношении подозреваемых возбудили уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU