Рецидивист из Набережных Челнов и подросток украли велосипеды в Саратове
В отношении них возбудили уголовное дело
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В Саратове полиция вчера, 2 июля, нашла подозреваемых в краже велосипедов Stern и GT.
- Их поймали при попытке сбыть транспорт в комиссионный магазин на улице Советская, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД области.
Оказалось, что воровством занялись 40-летний рецидивист из Набережных Челнов и 17-летний парень из Саратова.
Отмечается, что велосипед GT они украли от спортклуба в ТЦ «Навигатор».
В отношении подозреваемых возбудили уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU