В Ртищеве с 27 июня ищут 47-летнюю Ирину Елисееву

СЕГОДНЯ 08:06 2019-07-03T08:06:25+03:00

Женщина может быть дезориентирована

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В Ртищеве Саратовской области без вести пропала Ирина Елисеева (Кожевникова, Солоухина).

Ка сообщили волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт», 47-летнюю женщину ищут с 27 июня.

По приметам ее рост составляет 171 см, она худощава. Волосы рыжие, вьющиеся, до плеч. Глаза серые. Предположительно, может быть в очках.

Одежда на момент пропажи неизвестна.

При этом уточняется, что Ирина Елисеева может быть дезориентирована.

ИСТОЧНИК KP.RU