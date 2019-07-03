В Ртищеве с 27 июня ищут 47-летнюю Ирину Елисееву
Женщина может быть дезориентирована
Ирина Елисеева
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В Ртищеве Саратовской области без вести пропала Ирина Елисеева (Кожевникова, Солоухина).
Ка сообщили волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт», 47-летнюю женщину ищут с 27 июня.
По приметам ее рост составляет 171 см, она худощава. Волосы рыжие, вьющиеся, до плеч. Глаза серые. Предположительно, может быть в очках.
Одежда на момент пропажи неизвестна.
При этом уточняется, что Ирина Елисеева может быть дезориентирована.
ИСТОЧНИК KP.RU