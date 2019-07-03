2019-07-03T08:06:25+03:00
Общество

В Ртищеве с 27 июня ищут 47-летнюю Ирину Елисееву

Женщина может быть дезориентирована
Екатерина Семенова
Поделиться:
Ирина ЕлисееваИрина Елисеева
Изменить размер текста:

В Ртищеве Саратовской области без вести пропала Ирина Елисеева (Кожевникова, Солоухина).

Ка сообщили волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт», 47-летнюю женщину ищут с 27 июня.

По приметам ее рост составляет 171 см, она худощава. Волосы рыжие, вьющиеся, до плеч. Глаза серые. Предположительно, может быть в очках.

Одежда на момент пропажи неизвестна.

При этом уточняется, что Ирина Елисеева может быть дезориентирована.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Система видеонаблюдения «Ростелекома» за ЕГЭ-2019 осуществила более 4,5 млн часов трансляций с видеокамер
В Хвалынске 81-летний мужчина пострадал в тройном ДТП
В аэропорту «Гагарин» будут торговать рыбными деликатесами и сувенирами
В Турках парень на мотоцикле врезался в женщину за рулем «Гранты»
За долги по зарплате на 7 млн директора саратовского завода оштрафовали на 200 тыс. рублей
В Саратове пройдет выставка живописного символизма
Балаковцу не смягчили приговор за избиение собутыльника
Саратовское предприятие «НЕФТЕМАШ» — САПКОН ушло от налогов на 7,2 млн рублей
В Саратове из-за ДТП на Рахова встали трамваи
В Саратове родились Сержик и Оливия
«КП-Саратов» поздравляет сотрудников ГИБДД с профессиональным праздником
В Саратове поймали мужчину с коробком наркотиков
В Саратовской области за полгода умерло на 7 294 человека больше, чем родилось
В Саратовском районе полыхали четыре дачи
Банк России объявил о завершении санации банка «Открытие»
В бассейне под Саратовом нашли тело малышки. Возбуждено уголовное дело