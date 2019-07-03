В Энгельсе вынесен приговор убийце собственной бабушки
Мужчина забил 73-летнюю родственнику кулаками
Изменить размер текста:
В Энгельсе Саратовской области вынесен приговор 27-летнему мужчине, убившему свою бабушку.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, мужчина забил ее до смерти.
Трагедия разыгралась в ночь на 26 февраля. Мужчина пришел домой и увидел, что его 73-летняя бабушка не успела дойти до туалета. За это он в ярости принялся бить пенсионерку кулаками по лицу и груди. А после того, как понял, что женщина мертва, вызвал «скорую помощь».
На суде он полностью признал вину и был приговорен к девяти годам строгого режима.
ИСТОЧНИК KP.RU