В Энгельсе вынесен приговор убийце собственной бабушки

СЕГОДНЯ 07:43 2019-07-03T07:43:59+03:00

Изменить размер текста: A A

В Энгельсе Саратовской области вынесен приговор 27-летнему мужчине, убившему свою бабушку.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, мужчина забил ее до смерти.

Трагедия разыгралась в ночь на 26 февраля. Мужчина пришел домой и увидел, что его 73-летняя бабушка не успела дойти до туалета. За это он в ярости принялся бить пенсионерку кулаками по лицу и груди. А после того, как понял, что женщина мертва, вызвал «скорую помощь».

На суде он полностью признал вину и был приговорен к девяти годам строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU