2019-07-02T19:44:34+03:00
Общество

Саратовская область катастрофически теряет население вместе со всей Россией

Детей родилось на 649 меньше, число браков снизилось на 855, за четыре месяца естественная убыль населения - 530 человек
Александр Уриевский
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Саратовская область находится в общем тренде по снижению населения со всей Россией. Как заявила 2 июля вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании с членами научно-образовательного медицинского кластера Северо-Западного федерального округа, страна катастрофически теряет население, только за четыре месяца 2019 года оно уменьшилось на 149 тысяч человек. Вклад Саратовской области – 530 человек, такова естественна убыль.

Голика отметила, что многие регионы в погоне за качественными показателями сознательно снижали цифры смертности от онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний, а также внешних причин смертности, таких как ДТП.

Согласно данным Росстата, в Саратовской области за первые четыре месяца 2019 года родилось 6409 детей, при этом в 2018 году за тот же период было 7058 родившихся – падение рождаемости на 9,2% (- 649 детей).

Умерло в этот период в 2018 году 11592 человека, это на 119 человек меньше, чем в 2019 году (11473), но ведь и населения стало меньше.

Естественный прирост населения за четыре месяца 2019 года по-прежнему отрицательный - «минус» 5064 человека, в 2018 году сокращение было не таким большим -4534 человека.

Количество браков снизилось очень заметно, с января по апрель включительно в 2018 году в Саратовской области сыграли 3240 свадеб, в том же периоде нынешнего года – только 2385, это значит образовано на 855 (26,4%) семей меньше. При этом стало меньше и разводов - на 1082.

В Саратовской области соотношение родившихся к умершим за январь – апрель 2018 года 164,2% - на столько умерло больше, чем родилось. За тот же период 2019 года показатель уже 179% - смертность еще больше опережает рождаемость.

ИСТОЧНИК KP.RU

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