Работникам мебельной фабрики в Энгельсе вернули 9 млн рублей долгов по зарплате
Люди не видели своих денег более двух месяцев
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Прокуратура города Энгельса по обращениям работников ЗАО «Энгельсская мебельная фабрика» провела проверку соблюдения требований трудового законодательства.
Как рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре, выяснилось, что с августа по январь 2019 года 126 работников предприятия недополучили 9 млн рублей зарплаты, хотя их руководство вполне могло отдать деньги.
В адрес директора предприятия внесли представления, кроме того, на него завели уголовное дело.
Граждане получили долгожданную зарплату.
ИСТОЧНИК KP.RU