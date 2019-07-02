Работникам мебельной фабрики в Энгельсе вернули 9 млн рублей долгов по зарплате

СЕГОДНЯ 16:22 2019-07-02T16:22:45+03:00

Люди не видели своих денег более двух месяцев

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Прокуратура города Энгельса по обращениям работников ЗАО «Энгельсская мебельная фабрика» провела проверку соблюдения требований трудового законодательства.

Как рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре, выяснилось, что с августа по январь 2019 года 126 работников предприятия недополучили 9 млн рублей зарплаты, хотя их руководство вполне могло отдать деньги.

В адрес директора предприятия внесли представления, кроме того, на него завели уголовное дело.

Граждане получили долгожданную зарплату.

ИСТОЧНИК KP.RU