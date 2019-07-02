Поля Перелюбского района опрыскивали с самолетов незаконно

СЕГОДНЯ 14:48 2019-07-02T15:04:20+03:00

Прокуратура подала в суд четыре иска

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В Саратовской области поля Перелюбского района опрыскивали незаконно.

Как сообщили «КП-Саратов» в Южной транспортной прокуратуре, предприниматели опрыскивали поля химикатами с самолетов АН-2.

При этом у воздушных судов на борту не было необходимой документации. Также самолеты работали без необходимых сертификатов.

- Пилоты не прошли медосвидетельствования и не имели удостоверений, - сообщили в Южной транспортной прокуратуре.

Прокуратура подала в суд четыре иска о запрете полетов и опрыскивания сельхозугодий. Иски находятся на рассмотрении.

ИСТОЧНИК KP.RU