Поля Перелюбского района опрыскивали с самолетов незаконно
Прокуратура подала в суд четыре иска
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В Саратовской области поля Перелюбского района опрыскивали незаконно.
Как сообщили «КП-Саратов» в Южной транспортной прокуратуре, предприниматели опрыскивали поля химикатами с самолетов АН-2.
При этом у воздушных судов на борту не было необходимой документации. Также самолеты работали без необходимых сертификатов.
- Пилоты не прошли медосвидетельствования и не имели удостоверений, - сообщили в Южной транспортной прокуратуре.
Прокуратура подала в суд четыре иска о запрете полетов и опрыскивания сельхозугодий. Иски находятся на рассмотрении.
ИСТОЧНИК KP.RU