В Минспорта пообещали разобраться с установщиками ПО на стелы с обратным отсчетом до ЧМ

СЕГОДНЯ 11:16 2019-07-02T12:04:39+03:00

Так выглядело табло на стеле обратного отсчета на улице Волжская еще сегодня утром

Саратовцы обнаружили, что в таймерах обратного отсчета до ЧМ по пожарному спорту стоит взломанное программное обеспечение

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Пресс-секретарь министерства молодежной политики и спорта Олеся Зубарева оперативно прокомментировала информацию о возможной установке нелицензионной операционной системы в таймеры обратного отсчета до чемпионата мира по пожарному спорту.

- Сбой в работе системы обратного отсчета был обнаружен сегодня ночью. С самого утра ведутся работы и мы гарантируем, что в течение дня проблема будет устранена и обратный отсчет заработает без нарушений.

На вопрос о последствиях нарушения закона, в случае если факт установки нелицензионного ПО подтвердится, Зубарева подчеркнула, что министерство будет делать все, чтобы работа шла на законных основаниях.

- Безусловно, мы будем разбираться в этой ситуации. Если будет выявлено что дело в установленной операционной системе, проблемы с ней, то мы будем разбираться с теми, кто нам ПО устанавливал, чтобы все было на законных основаниях, — заявила Зубарева.

ИСТОЧНИК KP.RU