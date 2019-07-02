Житель Ершова отдал 218 тыс. рублей долга по кредиту из страха ареста машины и счетов
Гражданин в добровольном порядке не хотел исполнять решение суда
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На исполнении в Ершовском районном отделе судебных приставов находилось производство о взыскании задолженности по кредитным платежам в размере 218 тыс. рублей.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном УФССП, деньги не отдавал местный житель. К ответу его не могло призвать даже решение суда.
Однако после взыскания части средств с расчетного счета гражданина, а также запрета на совершение регистрационных действий на его автомобиль Skoda мужчина засобирался и отдал долг.
ИСТОЧНИК KP.RU