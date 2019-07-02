2019-07-02T10:38:54+03:00
Происшествия

Житель Хвалынска ответит за удушение новой знакомой

Гражданин заключен под стражу
Дарья Вострикова
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В Балакове перед судом предстанет 36-летний ранее судимый житель Хвалынска, обвиняемый в убийстве новой знакомой.

Как рассказали «КП-Саратов» в региональном СК, по версии следствия, в ночь с 16 на 17 февраля жительница Балакова с 36-летним приятелем пришла в гости к 32-летней подруге, которая хотела познакомить ее со своим поклонником.

После распития спиртного гостья пожаловалась на усталость и засобиралась домой. Рецидивист вызвался проводить ее, а потом вернулся в квартиру к своей новой знакомой.

Утром ее тело обнаружил на полу в одной из комнат муж, который пришел с работы.

Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы причиной смерти потерпевшей стало удушение.

Предполагаемый преступник успел уехать в Хвалынск, однако его задержали, завели на него уголовное дело и поместили под стражу.

Мужчина признался в противоправных действиях, но отметил, что убивать он никого не хотел.

Доказательств оказалось достаточно, чтобы направить уголовное дело в отношении гражданина для рассмотрения в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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