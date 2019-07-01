Саратовец задолжал 100 тыс. рублей за газ, воду и свет и попытался покинуть страну
Приставы запретили ему выезд за границу
Изменить размер текста:
В Волжском районе Саратова житель задолжал за газ, тепло и свет более 100 тыс. рублей.
Как сообщили «КП-Саратов» в УФССП области, гражданин отказался платить даже по решению суда.
Приставы вынесли постановление о запрете выезда за границу. При этом мужчина как раз собирался отправиться на отдых и даже успел купить путевку. Узнав, что из страны ему не уехать, он погасил долг вместе с исполнительским сбором.
ИСТОЧНИК KP.RU