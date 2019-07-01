В Балакове дом на Пионерской улице могут признать аварийным
Районную администрацию обязали решить этот вопрос
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Прокуратура Балакова провела проверку исполнения органом местного самоуправления жилищного законодательства.
Как рассказали «КП-Саратов» в надзорном органе, выяснилось, что техническое состояние дома №48а на Пионерской улице неудовлетворительное, к тому же там плохая пожарная безопасность.
Главе района вручили представление о необходимости инициирования процедуры признания дома аварийным, однако дело с мертвой точки не сдвинулось, из-за чего прокурор обратился в суд.
Теперь районную администрацию обязали обратиться в межведомственную комиссию для решения этого вопроса.
ИСТОЧНИК KP.RU