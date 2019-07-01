В Балакове дом на Пионерской улице могут признать аварийным

СЕГОДНЯ 10:34 2019-07-01T10:41:32+03:00

Изменить размер текста: A A

Прокуратура Балакова провела проверку исполнения органом местного самоуправления жилищного законодательства.

Как рассказали «КП-Саратов» в надзорном органе, выяснилось, что техническое состояние дома №48а на Пионерской улице неудовлетворительное, к тому же там плохая пожарная безопасность.

Главе района вручили представление о необходимости инициирования процедуры признания дома аварийным, однако дело с мертвой точки не сдвинулось, из-за чего прокурор обратился в суд.

Теперь районную администрацию обязали обратиться в межведомственную комиссию для решения этого вопроса.

ИСТОЧНИК KP.RU