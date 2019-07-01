В Пугачеве собутыльники до смерти забили пенсионерку

СЕГОДНЯ 08:58 2019-07-01T09:06:16+03:00

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В Пугачеве задержаны 32 и 35-летний мужчины, подозреваемые в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего.

Как рассказали «КП-Саратов» в региональном СК, по версии следствия, 28 июня мужчины пили спиртное в доме одного из них с 69-летней местной жительницей.

Во время застолья они поссорились, и женщина получила множественные удары руками и ногами по голове и телу, из-за чего скончалась через некоторое время.

Перепуганный хозяин дома пришел к соседке и рассказал о трагедии, второй гражданин в это время скрылся, однако его нашли.

Злоумышленники задержаны, на них завели уголовное дело, решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU