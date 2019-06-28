В Саратовской области уволен глава ТФОМС
Вице-губернатор Стрелюхин впервые уволил чиновника в правительстве Саратовской области
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В Саратовской области уволен глава Территориального фонда обязательного медицинского страхования Евгений Петькин.
Соответствующее распоряжение подписано 27 июня вице-губернатором – председателем правительства Александром Стрелюхиным.
- Освободить Петькина Евгения Александровича от должности директора Территориального фонда обязательного медицинского страхования Саратовской области по собственной инициативе на основании пункта 3 части первой статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации, – говорится в документе.
Напомним, что Евгений Петькин возглавил ТФОМС в декабре прошлого года, сменив Андрея Саухина.
ИСТОЧНИК KP.RU