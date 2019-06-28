В Саратове чиновники выявили нарушения в 51 автобусе
Подготовление требование об их устранении в адрес перевозчика
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В течение недели чиновники проверили маршруты №№ 6, 30, 90, 44, 58 в Саратове.
Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, 40 автобусов маршрута №6 оказались с недочетами в состоянии обивки сидений.
В девяти автобусах №90 есть замечания по обивке сидений и напольному покрытию.
Недовольство проверяющих вызвали два автобуса маршрутки №58.
Претензий не возникло к этому же виду транспорта под номером 30 и 44.
По выявленным нарушениям было подготовлено требование об их устранении в адрес перевозчика.
ИСТОЧНИК KP.RU