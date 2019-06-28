2019-06-28T16:24:57+03:00
Общество

В Саратове чиновники выявили нарушения в 51 автобусе

Подготовление требование об их устранении в адрес перевозчика
Дарья Вострикова
Поделиться:
Изменить размер текста:

В течение недели чиновники проверили маршруты №№ 6, 30, 90, 44, 58 в Саратове.

Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, 40 автобусов маршрута №6 оказались с недочетами в состоянии обивки сидений.

В девяти автобусах №90 есть замечания по обивке сидений и напольному покрытию.

Недовольство проверяющих вызвали два автобуса маршрутки №58.

Претензий не возникло к этому же виду транспорта под номером 30 и 44.

По выявленным нарушениям было подготовлено требование об их устранении в адрес перевозчика.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Саратове встали трамваи двух маршрутов
В Саратове у рецидивиста забрали чужой велосипед
Две улицы Заводского района до субботы остались без воды
Сегодня в Саратове открыты смены в пяти лагерях
Саратовский Минстрой отказался признавать 95-летнюю вдову ветерана нуждающейся в жилье
Пожилой саратовец воткнул другу нож в шею
В ресторане Саратова обокрали мужчину
Водитель и фельдшер «скорой помощи» пострадали в ДТП с «Газелью» под Энгельсом
Саратовец отсидит 15 лет и отдаст 1,5 млн рублей за разврат с падчерицей
Строительство онкоцентра в Саратове должно начаться к концу года
В Саратове с «Розы Ветров» можно будет уехать ночью на автобусах
В Саратове пресекли незаконную торговлю яйцами и сыром
Спикеру ГД понравился новый проект реконструкции Дома офицеров [видео]
У жителя Самойловского района забрали иномарку в счет погашения кредита
Житель Романовского района за вспышку ревности получил от сожительницы нож в сердце
В Саратовской области 54 водителя скрылись с места ДТП
В Саратовской области появится соя из Канады
Панков: Жители Лётного городка возлагают надежды на проект Володина