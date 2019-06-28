2019-06-28T16:16:59+03:00
Происшествия

Пожилой саратовец воткнул другу нож в шею

Мужчины поссорились
Дарья Вострикова
Поделиться:
Изменить размер текста:

Расследование уголовного дела в отношении 51-летнего саратовца, обвиняемого в умышленном причинении тяжкого вреда

здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего, завершено.

Как рассказали «КП-Саратов» в региональном СК, 9 марта 2019 года вечером 51-летний гражданин выпивал со своим 48-летним приятелем в дома на 2-м Радищевском проезде. Друзья поссорились и злоумышленник воткнул гостю нож в шею.

На шум прибежали мать и дочь хозяина дома. Женщина вызвала медиков, которые госпитализировали пострадавшего. Несмотря на принятые меры он скончался спустя два дня.

Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы причиной его смерти стало колото-резаное ранение шеи, массивная кровопотеря.

Мужчина так и не признал свою вину, однако уголовное дело в отношении него направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Саратове встали трамваи двух маршрутов
В Саратове у рецидивиста забрали чужой велосипед
Две улицы Заводского района до субботы остались без воды
Сегодня в Саратове открыты смены в пяти лагерях
В Саратове чиновники выявили нарушения в 51 автобусе
Саратовский Минстрой отказался признавать 95-летнюю вдову ветерана нуждающейся в жилье
В ресторане Саратова обокрали мужчину
Водитель и фельдшер «скорой помощи» пострадали в ДТП с «Газелью» под Энгельсом
Саратовец отсидит 15 лет и отдаст 1,5 млн рублей за разврат с падчерицей
Строительство онкоцентра в Саратове должно начаться к концу года
В Саратове с «Розы Ветров» можно будет уехать ночью на автобусах
В Саратове пресекли незаконную торговлю яйцами и сыром
Спикеру ГД понравился новый проект реконструкции Дома офицеров [видео]
У жителя Самойловского района забрали иномарку в счет погашения кредита
Житель Романовского района за вспышку ревности получил от сожительницы нож в сердце
В Саратовской области 54 водителя скрылись с места ДТП
В Саратовской области появится соя из Канады
Панков: Жители Лётного городка возлагают надежды на проект Володина