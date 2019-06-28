Пожилой саратовец воткнул другу нож в шею

СЕГОДНЯ 16:16 2019-06-28T16:16:59+03:00

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Расследование уголовного дела в отношении 51-летнего саратовца, обвиняемого в умышленном причинении тяжкого вреда

здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего, завершено.

Как рассказали «КП-Саратов» в региональном СК, 9 марта 2019 года вечером 51-летний гражданин выпивал со своим 48-летним приятелем в дома на 2-м Радищевском проезде. Друзья поссорились и злоумышленник воткнул гостю нож в шею.

На шум прибежали мать и дочь хозяина дома. Женщина вызвала медиков, которые госпитализировали пострадавшего. Несмотря на принятые меры он скончался спустя два дня.

Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы причиной его смерти стало колото-резаное ранение шеи, массивная кровопотеря.

Мужчина так и не признал свою вину, однако уголовное дело в отношении него направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU