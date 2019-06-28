ГИБДД ищет скрывшегося после наезда на мужчину водителя
Предположительно, он управлял темно-синим автомобилем Opel Corsa
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ГИБДД Саратова ищет очевидцев ДТП на улице Усть-Курдюмская.
Как сообщили «КП-Саратов» в Госавтоинспекции, авария произошла 11 июня около 15:15.
Напротив дома №5 автомобиль сбил 41-летнего мужчину. Пострадавший был госпитализирован.
При этом автомобиль скрылся с места ДТП. Предположительно, это был темно-синий Opel Corsa с фрагментом номера «811».
ИСТОЧНИК KP.RU