ГИБДД ищет скрывшегося после наезда на мужчину водителя

СЕГОДНЯ 14:18 2019-06-28T14:18:30+03:00

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ГИБДД Саратова ищет очевидцев ДТП на улице Усть-Курдюмская.

Как сообщили «КП-Саратов» в Госавтоинспекции, авария произошла 11 июня около 15:15.

Напротив дома №5 автомобиль сбил 41-летнего мужчину. Пострадавший был госпитализирован.

При этом автомобиль скрылся с места ДТП. Предположительно, это был темно-синий Opel Corsa с фрагментом номера «811».

ИСТОЧНИК KP.RU