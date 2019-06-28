В Саратове мужчина изнасиловал больную коллегу
В Саратове возбуждено и расследуется уголовное дело по факту изнасилования.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, подозреваемый — 42-летний местный житель, а жертва — его коллега.
По версии следствия, 26 июня после застолья пьяный мужчина решил навестить коллегу, которая находилась на больничном. Он пришел к ней домой с угощением, но кроме заботы о ее здоровье, начал оказывать знаки внимания.
Женщина не оценила ухаживания и отказала, после чего мужчина изнасиловал ее, причем применив грубую силу, от чего потерпевшая получила травмы.
После этого мужчина заснул, а женщина сообщила о произошедшем родственникам и те вызвали полицию.
Решается вопрос о мере пресечения злоумышленнику.
ИСТОЧНИК KP.RU