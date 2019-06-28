2019-06-28T14:35:48+03:00
Происшествия

В Саратове мужчина изнасиловал больную коллегу

Он пришел навестить женщину на больничном и потребовал секса
Екатерина Семенова
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В Саратове возбуждено и расследуется уголовное дело по факту изнасилования.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, подозреваемый — 42-летний местный житель, а жертва — его коллега.

По версии следствия, 26 июня после застолья пьяный мужчина решил навестить коллегу, которая находилась на больничном. Он пришел к ней домой с угощением, но кроме заботы о ее здоровье, начал оказывать знаки внимания.

Женщина не оценила ухаживания и отказала, после чего мужчина изнасиловал ее, причем применив грубую силу, от чего потерпевшая получила травмы.

После этого мужчина заснул, а женщина сообщила о произошедшем родственникам и те вызвали полицию.

Решается вопрос о мере пресечения злоумышленнику.

ИСТОЧНИК KP.RU

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