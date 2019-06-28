В Саратов на чемпионат мира по пожарному спорту впервые приедет команда Китая
В Саратове обсудили подготовку к Чемпионату мира по пожарно-спасательному спорту.
В брифинге, который состоялся сегодня, 28 июня, приняли участие директор исполкома «Международной спортивной федерации пожарных и спасателей» Андрей Калинин, врио начальника ГУ МЧС России области Юрий Радчук и министр молодежной политики и спорта региона Александр Абросимов.
Было отмечено, что в 15-м Чемпионате мира по пожарно-спасательному спорту участие примут команду из 26 стран, в том числе, впервые из Китая.
Главный судья соревнований приедет из Германии.
- Слабых стран нет, надеемся, что и наша команда себя хорошо покажет. У нас необычный чемпионат. Такой смогли провести только четыре года назад в Санкт-Петербурге. Это действительно большое событие, во всех странах идет подготовка сборных, – отметил Андрей Калинин.
По его словам, каждая страна может выставить на Чемпионат две команды, одна из которых будет выступать вне зачета. Кто войдет в сборную России, станет ясно после чемпионата России, который состоится с 28 июля по 3 августа. При этом два кандидата для детской сборной есть из Саратовской области.
На чемпионате будут работать 250 волонтеров.
- В том числе, набраны тим-лидеры – это 75 человек с отличным знанием иностранных языков, – рассказал Александр Абросимов.
В настоящее время прорабатываются вопросы размещения участников и подготовка стадиона «Локомотив»
Церемония торжественного открытия состоится 11 сентября. До этого команды-участники опробуют главное сооружение – учебную башню.
Следующий чемпионат пройдет в Казахстане, а далее за право принять соревнования будут бороться Турция и Хорватия.
ИСТОЧНИК KP.RU