Володин: В Саратове будет пляж и набережная высокого уровня

СЕГОДНЯ 18:30 2019-06-27T18:35:07+03:00

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Спикер Госдумы Вячеслав Володин сегодня, 27 июня, во время посещения Саратова проинспектировал подготовительные работы к строительству третьей очереди новой набережной.

Как сообщил представитель подрядчика, с 1 июля будут приступать к работам на морской части. Под водой будет насыпана каменная призма. Будут сделаны пандусы, чтобы спускаться к воде с первого яруса, в том числе инвалидам.

- Пандусы должны быть до самой воды, чтобы маломобильные люди могли туда добраться, — отметил Володин.

Губернатору Саратовской области Валерию Радаеву спикер Госдумы сказал, чтобы на набережной был не только пляж, а развлекательные, культурные и спортивные объекты, а также площадки для детей и стоянки. Однако последние не стоит строить огромными, а надо сделать упор на детский и семейный отдых, оставляя машины выше, чтобы топливо не текло на набережную.

Отметим, что сейчас началось строительство третьей очереди новой набережной от улицы Шелковичная до 2-й Садовой протяженностью более 500 метров. Там и планируется пляж.

Подготовительные работы к строительству на новой набережнойФото: Екатерина Семенова

- Работы идут в два этапа. Для Саратова территория недостаточная, мы сейчас двигаемся для создания полноценной инфраструктуры. Будут зоны питания, отдыха, аквапарки, — сказал мэр города Михаил Исаев

Вячеслав Володин также предложил переделать проект в части фонтанов, которые сейчас по задумке должны идти вдоль пляжа.

- Может, с ними повременить. Во-первых, затратно. Во-вторых, они могут мешать купающимся. Потому что сейчас все мечтают именно о пляже, — сказал спикер Госдумы.

У него также возник вопрос про яхты, будут ли они ходить рядом с местом, где будут отдыхать жители.

По словам мэра, на набережной планируется построить четырехзвездочную гостиницу, а рядом стоянку для яхт. На это Володин заявил, что нужен волнорез, чтобы люди спокойно отдыхали.

Работы по проекту участка новой набережной будут закончены в следующем году. Об этом во время визита спикера заявил губернатор области Валерий Радаев. Он же добавил, что ливневки будут выведены за пределы пляжа.

- Планку решения задач надо поднимать. Если мы поставим для себя высокие стандарты, то у нас будет набережная высокого уровня, — сказал Вячеслав Володин.

По его словам, проект непростой. Вопрос с ливневками тоже важен и сделать надо так, чтобы воду не портили. Это затратно, но необходимо создавать условия отдыха на набережной. Потому что сейчас это первая набережная.

Он отметил, что надо сформировать общественное пространство, чтобы утром здесь занимались спортом, а вечером отдыхали. Также необходимо будет сделать рядом развязки, пустить общественный набережной, но ни в коем случае не пускать его на набережную саму.

ИСТОЧНИК KP.RU